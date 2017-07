Wuppertal. Ein 49-jähriger Mann ist am Sonntagabend vor seinem Imbiss an der Schwelmer Straße brutal überfallen worden. Das berichtet die Polizei am Montag. Der Wuppertaler schloss gerade die Tür zu seinem Lokal ab. Plötzlich bedrohte ihn ein Fremder mit einem Gegenstand und versuchte ihm seine Tasche zu entreißen.

Als der 49-Jährige seine Tasche jedoch nicht loslassen wollte, stieß der Mann ihn zu Boden. Hier trat er immer wieder auf den wehrlosen Wuppertaler ein. Er als ein vorbeifahrender Autofahrer anhielt, hörte er auf. Mit seiner Beute flüchtete der Mann in Richtung Clauseweitzstraße und Regentenstraße.

Der verletzte Imbiss-Besitzer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der brutaler Täter wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er ist etwa 1,90 Meter groß und schmal. Er trug zur Tatzeit einen rotgrünen Kapuzenpullover, eine scharze Mütze und eine blaue Sporthose. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. red