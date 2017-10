Freies Internet – das gibt es jetzt in drei Bussen der Wuppertaler Stadtwerke und an einer Haltestelle. Angesichts der vielen Bus- und Schwebebahnfahrer, die permanent auf ihr Smartphone gucken, scheint es dafür Bedarf zu geben. Auch die Reaktion eines Teenagers am Wall auf dem Weg zur Morianstraße spricht Bände. Er fasste seinen Freund an den Schultern, zeigte auf den Bus und rief: Guck mal, da gibt’s jetzt auch Internet!“ Wir wollten wissen: Was sagen die Wuppertaler dazu? Nutzen sie das Angebot? Und wo hätten sie noch gerne Netz?

Alexandra Loevenich begrüßt die Idee der WSW: „Ich würde es gerne jetzt schon nutzen, aber meine Buslinie ist noch nicht dabei. Wahrscheinlich würde ich bei den sozialen Medien surfen. Außerdem fände ich es gut, wenn in allen Cafés in der Innenstadt und an allen Bushaltestellen ein freier W-Lan-Zugang wäre.“

Ulrike Lehmann sagt: „Ich finde die Maßnahme gut und werde sie auch nutzen. Die meisten zentralen Punkte in der Innenstadt sollten auch freien Zugang haben. Allerdings glaube ich nicht, dass dadurch mehr Leute mit dem Bus fahren werden. Es wird aber vermutlich die Kundenzufriedenheit erhöhen.“

Oliver Noll hingegen meint: „Durch den freien W-Lan-Zugang werden die WSW einen Kundenzuwachs haben. Überhaupt sollte es im gesamten Innenstadtbereich freies W-Lan geben.“

Matthias Fuß würde die Nutzung für sich begrenzen: „Ich würde lediglich allgemeine Abfragen machen. Außerdem glaube ich, dass dies der erste Einstieg zum Online-Ticket ist, damit irgendwann nichts mehr gedruckt werden muss. Im Innenstadtbereich und in Einkaufszentren sollte es ohnehin freien W-Lan-Zugang geben“, findet er.

Nutzer denken auch an die Sicherheit

Thorben Radomski ist begeistert: „Das ist super. Auf dem Weg zur Uni und zurück könnte man das gut nutzen, um allgemeine Abfragen zu machen. Auch an Haltestellen sollte der Zugang sein, damit etwa weitergehende Verbindungen abgefragt werden können. Ich glaube, dass die WSW dadurch mehr Kunden gewinnen können und vielleicht Pendler vom Autofahren wegbekommen.“