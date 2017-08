ARCHIV - Der Angeklagte Yasser S. kommt am 27.06.2016 im Landgericht in Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) zum Prozess wegen gemeinschaftlichen Mordes an der sechsfachen Mutter Hanaa S. Der Ehemann der Verschwundenen, ihr Sohn sowie zwei Brüder und eine Schwester des Ehemannes sollen ein Mordkomplott gegen die 35-jährige Irakerin geschmiedet haben, um «die Familienehre wiederherzustellen», wie es in der Anklage heißt. (zu dpa «Wuppertaler Mordprozess: Rechtsmediziner sagt zu Leichenfund aus» vom 17.08.2017) Foto: Bernd Thissen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++