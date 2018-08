Doch auch ohne diesen spontanen Einsatz wären die Gäste aus Wuppertal mit offenen Armen aufgenommen worden. Beim Besuch einer Moschee traf Deniz Önler einen älteren Mann, der 30 Jahre bei Knipex in Wuppertal beschäftigt war – dem Unternehmen, für das der Wuppertaler Önler seit 14 Jahren arbeitet. „Man stößt in Cepni inzwischen auf die dritte Generation Wuppertaler Türken, die sich im Urlaub mit den Rückkehrern der zweiten Generation trifft“, sagt Neumann.

Das Löschfahrzeug, das jetzt die Fahrt ins 2596 Kilometer entfernte Cepni hinter sich gebracht hat, habe zwar auch schon 25 Jahre auf dem Buckel, aber erst 20 000 Kilometer auf dem Tacho“, berichtet Josef Neumann. Er reiste in Begleitung von Deniz Önler, Löschzugeinsatzleiter in Herbringhausen, und Yakub Özdemir, Vorsitzender des Wuppertaler Vereins für gegenseitige Hilfe, nach Cepni. Den Transfer des Fahrzeugs übernahmen zwei Fahrer aus Cepni, die inklusive der Zollangelegenheiten eine Woche unterwegs waren.

Fast jeder Einwohner Cepnis hat nämlich einen Bezug zu Wuppertal, weil dort Verwandte und Freunde arbeiten oder gearbeitet haben und für viele das Bergische Land inzwischen zu ihrer neuen Heimat geworden ist. Besonders intensiv ist der Austausch in den Sommerferien, wenn viele Wuppertaler Urlaub in ihrer Heimatstadt machen. Diese Erfahrung hat der SPD-Landtagsabgeordnete Josef Neumann von seiner zweiten Reise in die Zentraltürkei mitgebracht.

6000 Einwohner zählt das Städtchen, das 300 Kilometer östlich von Ankara liegt. Davon lebt die Hälfte im Ausland. Die Mehrzahl ist in Wuppertal, im Raum München oder im Großraum Berlin sesshaft geworden. Doch zu keiner anderen Stadt sind die Bindungen so intensiv wie nach Wuppertal, wo Männer aus Cepni in den 1960er Jahren vor allem Arbeit bei der Müllabfuhr fanden.

Etwa 1200 Menschen aus Cepni leben in Wuppertal

Kein Wunder, dass der frühere AWG-Chef Wolfgang Herkenberg in Cepni einen höheren Bekanntheitsgrad hat als der frühere Bundespräsident Johannes Rau. „Es gab Zeiten, da lebten mehr Cepnier auf dem Ölberg als in Cepni selbst“, sagte Wolfgang Herkenberg anlässlich des Besuchs einer Delegation aus der Türkei vor zweieinhalb Jahren. Damals besuchte Cepnis Bürgermeister Murat Ucar die etwa 1200 in Wuppertal lebenden Cepnier.

Josef Neumann findet es wichtig, dass die Freundschaft mit Cepni nicht unter den politischen Turbulenzen leidet. „Ich bin in den Sozialen Medien kritisiert worden, warum wir denn dem türkischen Staat ein Feuerwehrauto schenken. Ich konnte nur antworten, dass wir es nicht dem Staat, sondern unseren Freunden in Cepni schenken, die in Wuppertaler Firmen wie Happich, Vorwerk, Knipex oder FAG wichtige Arbeit leisten und geleistet haben“, so Neumann.