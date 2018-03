Die elf Jahre alte Gymnasiastin Annika hat Knochenkrebs. Während sie therapiert wird, helfen ihre Lehrer ihr, trotzdem durch das Schuljahr zu kommen.

Wuppertal. Annika Schauerte liegt im Krankenhaus. In der Kinderklinik der Uniklinik Düsseldorf. Sie hat Knochenkrebs. Annika ist elf Jahre alt und geht in die sechste Klasse des Gymnasiums Vohwinkel. Aber in diesem Schuljahr hat sie die Schule beinahe gar nicht von innen gesehen. „Die Diagnose kam am ersten Tag des Schuljahres“, erinnert sich ihre Mutter Astrid Schauerte. Seitdem ist Annika viel im Krankenhaus. Ab und an zu Hause. Und nicht mehr in der Schule. Nicht mehr draußen, nicht mehr unter Freunden.

Die Lehrer machen alles möglich, was sie können

Trotzdem kommt sie in der Schule mit und soll, wenn sie zurück an die Schule gehen darf, wieder in ihre alte Klasse zurückkehren. Denn ihre Lehrer helfen, wo sie können und setzen sich für sie ein. Auch auf Kosten ihres Privatlebens. Das sei vom ersten Tag an so gewesen, erinnert sich Schauerte. „Wir haben uns gleich mit den Klassenlehrern getroffen und sie haben gleich zugesagt, dass sie alles möglich machen wollen für Annika.“

Seitdem kommen die Lehrer eben zu Annika, wenn sie zu Hause ist. Für Annika und ihre Eltern ist das eine wahnsinnige Unterstützung. „Wir dachten, das Schuljahr wäre gegessen“, sagt Astrid Schauerte. „Für Annika wäre das schlimm gewesen“, sagt sie. Allein weil sie dann nicht mehr mit ihren Freundinnen und Freunden in einer Klasse wäre. Außerdem sei das für Annika ein wichtiger Teil Tagesstruktur. Denn die fiel durch die Erkrankung weitgehend weg.

Annika bekommt insgesamt 18 Chemotherapien. Immer in Blöcken. Ein Block dauert drei Wochen. „Sie ist fünf Tage im Krankenhaus zur Behandlung, dann zwei Tage zu Hause“, erklärt ihre Mutter. Das Ganze dann drei Mal. Dann pausiert die Therapie 2,5 Wochen und Annika bleibt in der Zeit zu Hause.

„Ich bin dankbar für die Arbeit mit Annika“

Fabienne Feyh, Klassenlehrerin

Immer wenn sie nach Hause kann, sagen die Eltern den Lehrern Bescheid. Meistens sehr kurzfristig. „Wir planen nur von einem Tag auf den anderen, weil sich häufig etwas verschiebt, etwa wenn die Blutwerte nicht stimmen.“ Wenn Annika dann nach Hause darf, schicken die Eltern eine Mail an die Lehrer. Und die planen dann die Hausbesuche. „Und wir kriegen prompt eine Antwort“, sagt Astrid Schauerte begeistert.