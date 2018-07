Toshiyuki Kamioka, Christian von Treskow, Johannes Weigand, Susanne Abbrederis, Adolphe Binder – der personelle Kehraus an Wuppertals Bühnen.

Wuppertal. Die geräuschvolle Trennung des Tanztheaters Pina Bausch von seiner noch neuen Intendantin Adolphe Binder ist der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die in Wuppertal vor vier Jahren einsetzte. Es war der Beginn der Ära Toshiyuki Kamioka als Generalmusikdirektor und Opernintendant in Personalunion. Die Entscheidung des damaligen Oberbürgermeisters Peter Jung (CDU) setzte ein Personalkarussell in Bewegung, von dem letztlich der Oberbürgermeister selbst flog.

Kamioka, Christian von Treskow, Johannes Weigand, Susanne Abbrederis, Adolphe Binder – die Namensliste ist lang, und alle eint, dass sie nicht mehr an Wuppertals Bühnen arbeiten. Aber das ist auch schon alles an Gemeinsamkeiten. Durch ihr Schicksal ist in Wuppertal wie außerhalb der Stadt der Eindruck entstanden, dass die Kulturbetriebe keine Stellen besetzen, sondern Schleudersitze.

Dieser Eindruck ist in einer Zeit besonders schädlich, in der sich Stadtverwalter und Politiker bei der Bundesregierung um dauerhafte Zuschüsse zu den Betriebskosten für das künftige Internationale Tanzzentrum Pina Bausch bemühen. Die jüngsten Ereignisse an der Wupper sind Wasser auf die Mühlen jener an der Spree, die das bemerkenswerte Erbe und die weltweit umjubelte Arbeit der Choreographin Pina Bausch national nicht für ausreichend bedeutend halten und die Kulturmillionen des Bundes deshalb bevorzugt anders ausgeben wollen.

Aus diesem Grund scheint es angezeigt, die Fälle der Gegangenen und der Geschassten einzeln zu betrachten. Sie haben überwiegend nur bedingt miteinander zu tun, und der Anfangspunkt ist die einsame Entscheidung eines heute ehemaligen Oberbürgermeisters, eines erklärten Connaisseurs der Opernwelt und der klassischen Musik.

2009 wurde der Betrieb im Schauspielhaus eingestellt

Als Toshiyuki Kamioka 2014 die Alleinherrschaft über Orchester und Oper übernahm, hatte die traditionsreiche Kulturstadt eine schwierige Diskussion hinter sich. Es ging um die Zukunft des Schauspielhauses, auf dessen Bühne Größen wie Harald Leipnitz, Mechthild Grossmann, Ingeborg Wolf oder Horst Tappert standen. 2009 wurde der Betrieb in dem denkmalgeschützten Graubnerbau eingestellt. Der Stadtrat revidierte seinen Beschluss, nach dem Opernhaus in Barmen das Schauspielhaus in Elberfeld zu sanieren. Statt der Rückkehr auf die eigene große Bühne bespielte das im Laufe der Jahre immer kleiner gewordene Ensemble entweder die neue, privat finanzierte kleine Spielstätte am Engelsgarten oder die Opernbühne nebenan.

Parallel zu dieser Entwicklung vollzog sich, was Kritiker den Wechsel vom Stadttheater zum Hoftheater nannten. Seither ist mit dem inzwischen gestoppten Niedergang des Schauspiels und der Oper in Wuppertal der Name Peter Jung verbunden. Einige Wuppertaler sind davon überzeugt, dass Jung seine Abwahl als OB selbst mit herbeigeführt hat, als er alles auf die Kulturkarte Kamioka setzte.