Wuppertal. Langsam aber sicher sinken die Temperaturen in der Region. Für Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben, ist die Kälte jedes Jahr eine lebensbedrohliche Gefahr. Deshalb bietet die Stadt Wuppertal auch in diesem Winter eine Hotline eingerichtet, bei der Bürger rund um die Uhr hilfsbedürftige Personen melden können, die in der Kälte Hilfe brauchen.

Die Kälte-Hotline Wuppertal ist unter 563-4020 zu erreichen.

Die Hotline gehört zum Kältekonzept der Stadt, das in diesem Winter zum sechsten Mal umgesetzt wird. Über 330 Menschen meldeten sich im vergangenen Jahr bei der Hotline, die tagsüber vom Ordnungsamt und in der Nacht von der Feuerwehr betreut wird. Ziel ist es, die wohnungslosen Menschen zu überzeugen, eine Übernachtungsstelle aufzusuchen.

Bereits vor dem Winterbeginn haben Streetworker der Diakonie begonnen, Betroffene vor der Kälteperiode in stationären Einrichtungen, zur psychiatrischen Behandlung und teilweise auch in Wohnungen unterzubringen.

„Alles ist vorbereitet und wenn die Hilfsbereitschaft der Wuppertalerinnen und Wuppertaler so beeindruckend bleibt, wie in den Vorjahren, sollte auch in diesem Jahr niemand durch die Kälte zu schaden kommen“, wird Stefan Kühn, Wuppertals Sozialdezernet, in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zitiert. red