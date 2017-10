Im Wintersemester starten tausende Studenten ihr Studium an der Bergischen Universität - auch Alina und Jana.

Ganz „Campus“-unerfahren sind sie nicht: Die 20-jährige Alina Meuser hat zwei Semester Gesellschaftswissenschaften in Aachen studiert. Der Studiengang sagte ihr jedoch nicht völlig zu. Ihr neues Ziel ist es, Grundschullehrerin mit den Fächern Germanistik, Mathe und NaWiTec (Naturwissenschaft und Technik) zu werden. Auch Jana Schütz wechselt das Studienfach: Nach einem erfolgreichen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena (Thüringen) kam sie nach einem Zwischenstopp an der Bonner Universität nach Wuppertal. Hier beginnt sie nun den Master Sustainability Management („Nachhaltigkeitsmanagement“). Doch für beide ändert sich nicht nur das Studienfach.

„Aachen hat keinen so coolen Ausblick auf die Stadt wie der Campus Grifflenberg.“

Alina Meuser, Lehramtsstudentin

Es klingt erst einmal trivial, was die 22-jährige Jana an der Bergischen Universität feststellt, aber „die Unis in Jena und Bonn sind über die gesamte Stadt verstreut. Dort gibt es gar kein richtiges Campus-Feeling wie hier“. Alina stimmt ihr zu, denn auch die RWTH ist in ganz Aachen verteilt und hat dabei „keinen so coolen Ausblick auf die Stadt wie der Campus Grifflenberg“. Zudem überzeugt die beiden die Verkehrsanbindung, die vom Hauptbahnhof direkt zur Universität führt.

Das ist wichtig, denn beide müssen pendeln: Alina noch aus Aachen, später dann, nach Zusammenzug mit ihrem Freund, aus Schwelm. Jana kommt aus Bonn, was rund zwei Stunden dauert. Für den Umzug ins Tal sucht sie derzeit intensiv nach einem (WG-)Zimmer. Die „letzte Meile“ hoch zur Uni geht Jana gerne zu Fuß. Mit dem Fahrrad kann sie sich dies nicht vorstellen, Alina dafür sehr wohl mit einer Seilbahn, deren Idee sie „cool“ findet.

Was fällt noch auf? Dass das mit der Zimmersuche gar nicht so einfach ist. Jana hat schon viele Besichtigungen in Wuppertal und Umgebung hinter sich. Gerade Wohngemeinschaften scheinen nach ihren Erfahrungen hier nicht besonders populär zu sein: „Viele pendeln oder wohnen bei den Eltern.“ Dafür seien die hiesigen WG’s mit „Spülmaschine und Wohnzimmer“ oft „luxuriös ausgestattet“. Das Essensangebot an der Uni lasse für beide zu wünschen übrig.

„In Aachen gibt es eigene Angebote für Pizza, Pasta, Burger und Fingerfood und diese sind zudem auch günstiger“, sagt Alina. Ähnliches berichtet Jana aus Jena: „Die tägliche Auswahl enthielt vegetarische und vegane Speisen. Preislich ging es ab 1,50 bis 1,75 Euro los.“ Ihr erstes Fazit: In Wuppertal ist es teurer bei einer kleineren Auswahl. Dafür herrsche an der Uni ein viel freundlicherer Grundton, wie Alina erzählt: „Anfragen an Fachvertreter oder Dozenten werden schnell beantwortet, teilweise sogar noch um 23 Uhr. Alles wirkt wesentlich persönlicher, lockerer und näher.“ Gleiches erhoffen sich beide von ihren zukünftigen Kommilitonen.