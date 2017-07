In den 1990er Jahren war die Bahnstrecke stillgelegt worden. Knapp 1,8 Kilometer sind es von der Langobardenstraße bis zur Grundstraße – sieben Brücken, darunter das 186 Meter lange Viadukt über die Schwarzbach, und der Tunnel an der Dahler Straße liegen auf der Strecke. Gerade in Langerfeld ist die Resonanz auf die Pläne der Wuppertalbewegung positiv. Auch Lokalpolitik und Bürgerverein wünschen sich die Verlängerung.