Die Polizei sucht dringend Zeugen. Das tote Kind lag gegenüber der Bushaltestelle "Falkenberg".

Wuppertal. Am Sonntagnachmittag fand eine Spaziergängerin im Waldgebiet "In der Beek" in Wuppertal einen leblosen Säugling noch unbekannter Herkunft. Er war in der Nähe des Fußweges, gegenüber der Bushaltestelle "Falkenberg" abgelegt worden. Die Hintergründe und die Todesursache sind derzeit ungeklärt. Es bedarf der Begutachtung durch die Rechtsmedizin.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln, um das Schicksal des toten Kindes und seine Herkunft zu klären. In diesem Zusammenhang fragen die Ermittler: Wer hat in den letzten Tagen Beobachtungen im Bereich des Fußweges "In der Beek" gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Wuppertal unter der Rufnummer 0202/2840 entgegen.

Erinnerungen werden wach: 2010 hatte eine 18-jährige US-amerikansiche Austauschschülerin ihren, nach eigener Aussage totgeborenen Säugling in einem Gebüsch in Ronsdorf abgelegt. Der Leichnam war damals bei einer Mülsammel-Aktion entdeckt worden.