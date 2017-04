In der Stadthalle gibt es ein „Ü30 Tanz in den Mai Special“. Foto: Archiv

In den nächsten drei Tagen gibt es wieder viele Parties.

Wuppertal. Die Mauke, Schloßbleiche/Wirmhof, feiert ihren ersten Geburtstag mit einem partyreichen Geburtstagswochenende. Die erste Veranstaltung steigt Freitagabend. Musik: House, Disco und Acid. Start: 23 Uhr.

Der Apollo Club, Kasinostraße 25, präsentiert das „Jumpman Grand Opening“ mit Dancehall, Reggaeton und Hip Hop by DJ Shine, DJ Sizzy und DJ Arejay Beatz. Specials: VIP-Tisch-Verlosung, Welcome Drinks, Konfetti und mehr. Eintritt: Zehn Euro. Doors Open: Freitag, 22 Uhr.

Samstag im Loch, Ecke Plateniusstraße/Ekkehardstraße: „Jazz Club“ mit TyCK Trio. Einlass: 19 Uhr. Konzert: 20 Uhr. Ab 22 Uhr: DJ-Sets von DJ Jah Ditch.

Samstag, 22 Uhr: „2000 & Great“ - Die 2000er Party. Location ist der Butan Club, Auf der Bleiche. Main: 2000er Hits, Pop, Charts. Second: Dancehall, Reggae. Third: Deutschrap. Am Eingang bekommt jeder eine Memorykarte. Ziel ist es, eine oder mehrere Personen mit dem gleichen Motiv auf der Karte zu finden. Eintritt: Vier Euro bis 23 Uhr, danach acht Euro. Studenten und Schüler erhalten freien Eintritt bis 23 Uhr.

Im Kitchen Klub, Aue 10, geht der „Kitchen Klub Samstag“ in die nächste Runde. Die Musik kommt von Resident DJ Jul Davis. Der Eintritt kostet sechs Euro. Start: 22 Uhr.

Der Live Club Barmen am Geschwister-Scholl-Platz 4-6, lädt zum „Tanz in den Mai“. Hier darf schon ab 16 Jahren gefeiert werden. Für Musik sorgt DJ Overdrive. Eintritt: Acht Euro. Mindestverzehr: Fünf Euro. Start: 21 Uhr.

Ein „Ü30 Tanz in den Mai Special“ präsentiert die Historische Stadthalle Wuppertal, Johannisberg 40. Auf vier Floors ist musikalisch einiges dabei. Die DJs und Künstler des Abends spielen Schlager, Oldies, 80er uns 90er Disco-Hits, Pop, Rock, R’n’B, Soul, Salsa, House und Electro. Tickets sind im Vorverkauf für 15, an der Abendkasse für 18 Euro erhältlich. Start: 20 Uhr.

Der „Tanz unter’m Maibaum“ steigt am Sonntag in der Hako Event Arena, Vohwinkeler Straße 115. DJ Oliver Fuhrmann spielt tanzbare Charts, Soul, Funk, House und Tophits der letzten Jahrzehnte für seine Gäste. Tickets im Vorverkauf: Zehn Euro. Tickets an der Abendkasse: Zwölf Euro. Los geht es um 21 Uhr.

Am Sonntag steigt auch die alljährliche „Tanz in den Mai Sportlerparty“ in der Börse, Wolkenburg 100. Veranstaltungsbeginn ist um 22 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf für fünf Euro, an der Abendkasse für sieben Euro erhältlich.

Ab 23 Uhr geht es weiter mit „Funk in den Mai“ im Klub, Gathe 50. First Floor: Funk, Soul, Rare Grooves, Disco und Vinyl by Soul Rabbi & Guests. Second: Running Irie Sound & Guests mit Reggae, Dancehall, Afrobeats, Hip Hop und Bass. Eintritt bis Mitternacht: Fünf Euro. Danach: Sieben Euro.

Der U-Club, Friedrich-Ebert-Straße 191, feiert mit hochkarätigen Gästen in den Mai. Tickets sind im Vorverkauf für zehn Euro erhältlich. Veranstaltungsbeginn ist um 23 Uhr.