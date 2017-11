Dialogveranstaltung heute um 19 Uhr im Café Swane.

Gesprächs- und Demokratiekultur, die auf respektvollen Dialog und Diskussion basiert: Das soll „Wuppertal spricht“ sein, eine Art Speakers´ Corner nach dem Londoner Vorbild, in der Kultur und Politik miteinander verbunden werden sollen. Veranstalter Szymon Szymanski greift mit seinem Team vielfältige Themen wie Religion, Kunst, Glück, Klima auf. Das bereits in Köln, Gießen und Düsseldorf, wo Szymanski zu den Mitbegründern gehört, bestehende Format lockt immer mehr Besucher und Teilnehmer an. Zwischen 50 und 150 Menschen nahmen jeweils an den sechs Veranstaltungen im vergangenen Jahr teil.

Über Facebook kann man sich mit einem Thema bewerben und zehn Minuten darüber sprechen. Die anschließende 30-minütige Diskussion wird durch einen Moderator begleitet. „Wir möchten mit Speakers´Corner und dem kürzlich gegründeten Verein „Sprich“ eine Demokratiekultur schaffen, die auf Diskurs und respektvoller Auseinandersetzung beruht“, so Szymanski.

Heute um 19 Uhr werden im Café Swane an der Luisenstraße 102a die ersten „Speaker“ ihre Themen und Anliegen auf die Bühne bringen. Jörg Heynckes wird beispielsweise das Thema „Schwarmmobilität“ vorstellen. Birgit Mücke wird in einer Bildergalerie eine Reise übers Mittelmeer dokumentieren, in der sie mit anderen engagierten Menschen Flüchtlinge gerettet hat. Poetry Slammer Ralf Beyer hat darüber hinaus seine eigene Art, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Geplant ist auch ein musikalischer Beitrag des Wuppertaler Liedermachers Bastian Wadenpohl.

Im Januar und März 2018 gibt es die nächsten beiden Speakers´Corner im Café Swane. ryz