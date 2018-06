Am 7. Juni findet in der Börse die 48. Auflage statt.

Elberfeld. Das Rudelsingen in Wuppertal nähert sich mit großen Schritten seinem 50. Jubiläum. Am 7. Juni wird schon vorgefeiert – die größten Sommerhits von gestern bis heute stehen auf dem Programm. Das in Münster geborene Format ist mittlerweile bundesweit erfolgreich und erobert immer mehr Städte und Herzen Singbegeisterter. Regelmäßig treffen sich die unterschiedlichsten Menschen von Jung bis Alt, Männer und Frauen, um gemeinsam die schönsten Lieder von gestern bis heute zu singen. Das Original ist inzwischen mit zehn Teams in mehr als 100 Städten in Deutschland unterwegs, eine Kultveranstaltung mit monatlich bis zu 10 000 Sängern. „Gemeinsames Singen macht schön und glücklich“, sagt David Rauterberg, Erfinder und Vorsänger. Er begleitet das Rudel an der Gitarre gemeinsam mit Matthias Schneider am Piano. Ein bunter Mix aus Hits und Gassenhauern begeistert das Publikum immer wieder aufs Neue. Die Texte werden mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine Leinwand projiziert. Das 48. Rudelsingen in Wuppertal startet am Donnerstag, 7. Juni um 19.30 Uhr mit sommerlichem Programm im Kulturzentrum „die börse“, Wolkenburg 100. Wer das nicht verpassen will, kann sich noch schnell auf der Website Karten sichern:

rudelsingen.de