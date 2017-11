Wuppertal. Die Polizei hat vier Schmuckdiebe in Wuppertal bei der Flucht auf der A46 am frühen Donnerstagmorgen gefasst. Drei Täter im Alter von 25 bis 32 Jahren brachen demnach gegen 2.40 Uhr bei einem Juwelier am Werth in Barmen ein. Sie öffneten Schaukästen und stahlen Schmuck in bisher unbekannter Höhe, wie die Polizei mitteilte. Ein Komplize wartete in einem Auto vor der Tür.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Fahrzeug beobachtet und der Polizei gemeldet. Gut zehn Minuten nach dem Einbruch nahm eine Streifenwagenbesatzung das Diebesquartett bei einer Kontrolle auf der Autobahn fest.