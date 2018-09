Wuppertal. Mitten in der Nacht zu Sonntag ist ein Mann aus ungeklärter Ursache in die Wupper gestürzt. Ein Passant bemerkte das Unglück, setzte einen Notruf ab und kletterte ans Ufer, um ihm zu helfen, teilte die Feuerwehr mit.

Eintreffende Rettungskräfte zogen den Mann aus dem Wasser (in Höhe der Schwebebahn-Endhaltestelle am Berliner Platz) und versorgten ihn. Mit Unterstützung von Höhenrettern wurde, nach Angaben der Feuerwehr, eine Drehleiter in Stellung gebracht und der Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Morgen erlag er dort seinen schweren Verletzungen, bestätigte die Polizei am Sonntagmorgen.

Aufgrund vieler Schaulustiger sei die Unfallstelle großräumig abgesperrt worden. red