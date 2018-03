CDU-Fraktion weist auf Hilfen durch den Regionalrat hin.

Wuppertal hat im vergangenen Jahr maßgeblich von Mitteln des Städtebauförderprogramms profitiert. Für Maßnahmen im Geltungsbereich des Regionalrats Düsseldorf wurden Fördermittel in Höhe von 39,1 Millionen Euro für 31 Maßnahmen bewilligt. Die Palette der Projekte reicht in Wuppertal von rund 4,6 Millionen Euro für das Programm „Soziale Stadt Heckinghausen“ über knapp sieben Millionen Euro Fördermittel für den neuen Döppersberg und die Gestaltung der Barmer Innenstadt bis zu Vorhaben zur Förderung des sozialen Zusammenhalts in Oberbarmen und Wichlinghausen in Höhe von 5,3 Millionen Euro. Damit gingen über 43 Prozent der in 2017 im Regierungsbezirk Düsseldorf bereitgestellten Mittel nach Wuppertal. „Wir wollen Wohnräume sanieren, modernisieren und dem Wandel der Lebensbedürfnisse der Menschen anpassen. Insofern ist es nur konsequent, in den Stadtteilen zielgerichtet zu investieren“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Müller, der auch stellvertretender Vorsitzender seiner Fraktion im Regionalrat ist. Problem-Immobilien und Brachflächen verdeutlichen den akuten Handlungsbedarf, dem wir uns stellen müssen“, so der CDU-Politiker. „Die Projekte leisteten ferner einen Beitrag, die Beschäftigung im örtlichen Handwerk und im regionalen Baugewerbe zu sichern und Privatinitiative bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung des Stadtbilds zu unterstützen.“ Red