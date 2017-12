Nazareth Panadero gehört seit 1979 zum Tanztheater Pina Bausch. Die Spanierin war bei der Uraufführung von „1980“ dabei.

Gerade ist die Wiederauführung von „1980“ im Opernhaus gefeiert worden, im Januar folgt „Die sieben Todsünden“. Neue Stücke stehen an. Das Tanztheater Pina Bausch ist lebendig wie eh und je – im neunten Jahr nach dem plötzlichen Tod der weltberühmten Choreographin. Was nicht zuletzt den Tänzern zu verdanken ist, die mehrere Generationen abbilden. Mittendrin die Spanierin Nazareth Panadero, die 1979 nach Wuppertal kam und als einzige auch in der Uraufführung von „1980“ auf der Bühne stand. Wir sprechen mit der 62-Jährigen über Pina Bausch, ihre Stücke und Wuppertal, „mein Zuhause“.

Wie sind Sie zu Pina Bausch gekommen?

Panadero: Ich habe 1979 in Paris eine „Blaubart“-Aufführung gesehen. Unvorbereitet. Ich war geschockt und überwältigt. Ich habe mich gefragt, wie es möglich ist, so etwas im Tanz zu kreieren. Beim Applaus war Pina mit auf der Bühne, stark und zerbrechlich.

Sie haben mit Ihrem Freund und späteren Mann Janusz Subicz an einem Vortanzen in Paris teilgenommen.

Panadero: Da waren über hundert Tänzer, und jeder wurde ernst genommen und respektiert. Schon allein das Vortanzen ist ein Erlebnis gewesen, wo ich so vieles entdeckt habe.

Erinnern Sie sich an Ihre Anfangszeit in Wuppertal?

Panadero: Für mich als Spanierin war es sehr ungewohnt, so wenig Sonne und alles sehr grau (lacht). Ich war unsicher, ob ich in dieser Stadt bleiben kann, aber die Arbeit war so faszinierend.

Nach sechs Jahren haben Sie eine Auszeit genommen und sind nach Spanien gegangen.

Panadero: Es hatte sich nach Franco so viel getan im Land, und ich hatte Sorge, meine Wurzeln zu verlieren. Außerdem dachte ich, dass ich Pinas Werk nicht genüge. Wir brauchten Luft. Nach zweieinhalb Jahren haben wir gesagt, wir können zurück. Und dann fiel mir die Arbeit irgendwie leichter, meine Einstellung hatte sich geändert, und ich hatte wirklich Spaß. Ich hatte verstanden, wenn ich erlaube, dass etwas passiert, dann passiert es. Ich hatte begriffen, was ein kreativer Prozess ist.

Wie kamen sie mit Pina Bauschs kreativer Methode des Fragens klar?

Panadero: Zu Anfang – ich kam während der Spielzeit und konnte kein Deutsch – waren die Fragen für mich sehr schwer zu beantworten. Ich hatte Angst, die Anforderungen nicht zu erfüllen.