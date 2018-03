Ganztägige Arbeitsniederlegungen im Öffentlichen Dienst mit Folgen auch für die Kitas und bei der Müllabfuhr.

Wuppertal. Die Wuppertaler Polizei meldet am Dienstagmorgen drei Unfälle im bergischen Städtedreieck. Zudem hat sie Details zu den geplanten Demonstrationszügen zur Kundgebung auf dem Johannes-Rau-Platz bekannt gegeben: Zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr wird die rechte Fahrbahnseite der B7 in Richtung Barmen ab dem Schauspielhaus gesperrt. Denn von dort werden Demonstranten Richtung Johannes-Rau-Platz ziehen. Am Alten Markt queren sie dann die B7. Die zweite Demo bewegt sich ab 9 Uhr von den WSW an der Brombacher Straße talwärts zum Johannes-Rau-Platz. Auch auf dieser Strecke kommt es bis ungefähr 10 Uhr zu kurzfristigen Sperrungen.

Viele Wuppertaler Kitas haben geschlossen. Polizei und Feuerwehr in Wuppertal tun Dienst wie immer. Der Verkehr auf den Höhen fließt, in Ronsdorf auf der Blutfinke sowie auf Lichtscheid und der Parkstraße allerdings eher zäh. Die Bushaltestellen im Stadtgebiet sind verwaist, die Hauptstraßen aber offenbar alle gestreut. Die Schulen sind wie berichtet offen. Die Zahl der Schüler ist aber anscheinend ein wenig niedriger als sonst.

Auf Lichtscheid ging es am Dienstagmorgen auch aufgrund des Schneetreibens nur langsam voran.

Der ÖPNV ist komplett eingestellt, das bestätigte ein WSW-Sprecher auf WZ-Nachfrage. Die Schwebebahn-Wagen bleiben im Depot, auch Busse fahren nicht.

Die Wuppertaler Schulen haben die Eltern der Schüler größtenteils bereits in der vergangenen Woche über den Streik im ÖPNV informiert. Am Schulzentrum Süd werden an beiden Schulen Klausuren wie angesetzt auch geschrieben. Nach WZ-Informationen sieht das etwa am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium anders aus: Die für heute angesetzten Klausuren in der Oberstufe sollen verschoben worden sein.