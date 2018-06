Wuppertal. In einem leer stehenden Gebäude in der Nähe einer Schule an der Straße Nocken in Vohwinkel ist am frühen Dienstagmorgen Feuer ausgebrochen. Kurz nach 5 Uhr wurde der Brand der Feuerwehr gemeldet. "Es hat an mehreren Stellen gebrannt", erklärte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber unserer Redaktion.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr seien gegen 8.15 Uhr noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache laufen noch. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Das Gebäude steht nach Angaben der Polizei seit längerer Zeit leer. Der Brand habe großen Sachschaden verursacht. Es gab keine Verletzten, sagte ein Polizeisprecher. pasch