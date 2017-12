Am 12. November wurde im Waldgebiet "In der Beek" ein lebloser Säugling gefunden. Jetzt hat sich eine 16-Jährige bei der Polizei gemeldet.

Wuppertal. Die Herkunft des am Sonntag, 12. November, im Waldgebiet "In der Beek", gegenüber der Bushaltestelle Falkenberg aufgefundenen Neugeborenen ist geklärt. Am vergangenen Wochenende meldete sich die Mutter des toten Mädchens bei der Kriminalpolizei. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Bei der Mutter handelt es sich um eine 16-Jährige aus Wuppertal. Sie hatte Anfang Oktober von Dritten unbemerkt das Baby entbunden und anschließend an der späteren Fundstelle vergraben. Die Jugendliche befindet sich derzeit in Obhut der Erziehungsberechtigten.

Die genauen Umstände der Geburt sind zurzeit noch ungeklärt. Die Untersuchungen diesbezüglich dauern an.