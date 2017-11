Revival-Party zu Ehren des "Wiener Steffi" im Hühnerstall. Auch sonst ist viel los in den Wuppertaler Clubs.

Der Barmer Bahnhof, Winklerstraße 2, feiert „Gays & Friends Night“. Musik: Aktuelles und Dance Classics. Start: Am Freitag, 22 Uhr. Der Kitchen Klub, Aue 10, lädt zum „Freitags-Kit(t)chen“. Auf einen Dresscode und Schickimicki wird kein Wert gelegt. Resident DJ Jay Nevis spielt Charts, Classics, House, R’n’B und mehr - Hauptsache tanzbar. Frauen erhalten in der Partyküche freien Eintritt bis Mitternacht. Ohne Ermäßigung kostet der Eintritt fünf Euro. Beginn ist um 22 Uhr.

Im U-Club, Friedrich-Ebert-Straße 191, geht die „Jamaican Rum Night“ in die nächste Runde. Mainfloor: Reggae, Dancehall und mehr by Warriorsound International & Guests. Support: Priority Sound. Second Floor: Bassmusic und Trap by Subsonic Squad. Veranstaltungsbeginn ist um 23 Uhr. Eintritt: Sechs Euro bis 24 Uhr, danach acht Euro. Der Butan Club, Auf der Bleiche, lädt zu einer neuen Ausgabe von „Rockoko“. Main: 90er Rock, Alternative, Indie, Pop. Second: Funk und Soul. Third: Trash. Fourth: Metal und Hardcore. Start: Samstag, 22 Uhr. Eintritt: Drei Euro vor 23 Uhr, danach sechs Euro. Freier Einritt mit rotem Rockoko-Bändchen.

Die „Wiener Steffie Revival Party“ steigt am Samstag im Hühnerstall, Alte Freiheit 3. Mit dabei: Wiener Steffie-DJ Marc Brinker. Musik: Karnevalshits, Partyschlager und mehr. Start: 22 Uhr. Eintritt: Fünf Euro. Im Klub, Gathe 50, steigt am Samstag eine neue Ausgabe von „Dancehall University“. Running Irie Sound spielt Reggae, Dancehall, Afrobeats und mehr. Eintritt: Vier Euro vor Mitternacht., danach sechs. Beginn: 23 Uhr. Die Mauke, Schloßbleiche / Wirmhof, präsentiert „Raw Soul“. An den Turntables: Arnaldo, Subtil, Sebastian Gummersbach und Marcin. Musik: Deep House und Techno. Start: Morgen, 23 Uhr. jas