Die Straße wird am Wochenende zur Party-Meile.

Wuppertal. Lange genug mussten die Wuppertaler auf das B 7-Teilstück zwischen Brausenwerth und Kasinostraße verzichten. Am Wochenende hat das Warten ein Ende. In der Nacht zu Montag dürfen ab 3 Uhr wieder die ersten Autos über den neuen Asphalt rollen. Vorher feiern die Wuppertaler am Samstag und Sonntag in Elberfeld ein großes Bürgerfest.

Mehr als zehn Künstler präsentieren sich auf den zwei Bühnen, die auf der B 7 aufgebaut sind. Von Jazz über Rock und Pop bis hin zu Klassik und Poetry ist für jeden etwas dabei. Streetfood-Stände entlang des Festgeländes bieten Kulinarisches. Ein „Garten der Ideen“ thematisiert den Wandel von Stadt und Gesellschaft. Design-Studenten der Uni Wuppertal gestalten einen Teil der neu gebauten Straße zu einer Ausstellungsfläche um, auf der sich lokale Akteure der Stadtentwicklung mit ihren Projekten der Öffentlichkeit präsentieren.

Einmal mit einer Seifenkiste über die neue B 7 fahren – auch das ist am Wochenende möglich. Beim freien Fahren haben alle Wuppertaler die Möglichkeit, gegeneinander anzutreten. Dabei wird der „Große Preis von Wuppertal” ausgetragen, bei dem vor allem Firmen und Vereine mitmachen. Mehr oder weniger ein Zufallsprodukt ist es, dass die B 7-Eröffnung und das Cityfest „Elberfelder Cocktail“ auf ein Wochenende fallen. Daher sind die Geschäfte am Sonntag von 13 bis 18 Uhr in der Innenstadt geöffnet. Red