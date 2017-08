Trotz neuer Einrichtungen kann die Stadt die Betreuungsquote von 2016 nur halten, nicht steigern. Grund: Die Zahl der Kinder wächst.

Wuppertal. Nicht nur für i-Dötzchen beginnt in diesen Tagen ein neuer Lebensabschnitt, sondern auch für die Kinder, die ab jetzt eine Kita besuchen. Zum 1. August sind das rund 3400 Kinder. Damit besuchen etwa 10 700 Kinder derzeit eine Kita – 400 mehr als vor einem Jahr. Doch noch immer kommen nicht alle Kinder unter, deren Eltern sich das wünschen, insbesondere für Kinder unter drei Jahren fehlen Plätze. Im Vergleich der 20 größten Städte in NRW befindet sich Wuppertal nach einem Bericht des WDR damit im Schlussdrittel der Tabelle.

31 Prozent der Kinder unter drei Jahren werden in Kitas oder bei Tageseltern betreut, von den Kindern zwischen drei und sechs Jahren sind es 98 Prozent. Die Quoten entsprechen denen vom Vorjahr, obwohl an vielen Stellen der Stadt neue Kitas entstehen. „Das ist wie bei Hase und Igel“, erklärt Cornelia Weidenbruch, Leiterin des Stadtbetriebs Tageseinrichtungen für Kinder.

13 weitere Kitas nötig, um den Bedarf zu decken

Dass die Aufholjagd so schwierig ist, liegt laut Stadt einerseits an der steigenden Zahl der Kinder im Tal: Zählte die Statistik Ende 2016 noch 10 218 Kinder unter drei Jahren in der Stadt, sind es zum 30. Juni 10 496 – 278 mehr. Gleichzeitig verändert sich die Einstellung zur Betreuung von kleineren Kindern.

Bei der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab einem Jahr im Jahr 2013 ging man davon aus, dass man für 35 Prozent der Kinder unter drei eine Betreuung einrichten muss. Doch immer mehr Eltern wollen ihre kleinen Kinder betreuen lassen. Später setzte sich Wuppertal eine Quote von 40 Prozent der Kinder unter drei zum Ziel, im Juli hat der Jugendhilfeausschuss im neuen Bedarfsplan für die Kinderbetreuung eine Quote von 50 Prozent beschlossen. Und das reicht auch noch nicht, denn eine Eltern-Befragung im vergangenen Jahr hat ergeben, dass 55 Prozent davon eine Betreuung wünschen.

Um den Bedarf zu decken, sind noch 13 weitere Kitas à sechs Gruppen notwendig. Für das aktuelle Kitajahr rechnet Cornelia Weidenbruch mit rund 200 weiteren Plätzen.

Kinder

Kitas

Mangel In Wuppertal leben derzeit (Stichtag 30. Juni) 10 496 Kinder unter drei Jahren, 9713 Kinder von drei bis sechs Jahren. Im August 2017 gibt es 189 Kinderbetreuungseinrichtungen mit insgesamt 10 700 Plätzen. Davon sind 2190 für Kinder unter drei Jahren vorgesehen (U3), 8500 für Kinder von drei bis sechs Jahren (Ü3). Dazu kommen mehr als 800 Tagespflegeplätze. Damit liegt die U3-Quote bei 31 Prozent, die Ü3-Quote bei 98 Prozent. Plätze fehlen vor allem in Oberbarmen (333), Heckinghausen (313, Uellendahl-Katernberg (200) und Elberfeld (194).

Auch bei der Länge der Betreuung hat sich viel verändert. Die einst übliche Halbtagsbetreuung gibt es kaum noch – bei weniger als zehn Kindern hätten die Eltern die Menge von 25 Stunden pro Woche gewählt, sagt Weidenbruch. In rund 60 Prozent der Fälle buchten Eltern demnach 35 Stunden, 45 Stunden in der Woche wählten rund 40 Prozent. Nach einer Umfrage des Deutschen Jugendinstitutes an der Universität Dortmund 2014 wollten 23 Prozent der Befragten weniger als 20 Stunden.