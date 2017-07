Es soll alles besser werden, wenn Wuppertal während der Sommerferien vom Schienennetz abgeschnitten ist. Alle beteuern, aus den Fehlern während des Stopps in den Osterferien gelernt zu haben.

Wuppertal. Die 350 000-Einwohner-Stadt Wuppertal wird in den Sommerferien wochenlang vom Schienennetz der Bahn abgeschnitten sein. Der Grund ist die Fertigstellung eines neuen Stellwerks. Über Ostern hatte die Bahn deshalb schon einmal den kompletten Zugverkehr von und nach Wuppertal eingestellt.

Damals waren die Ausgleichsmaßnahmen der Bahn heftig kritisiert worden: es gab zu wenig Busse, Fahrer kannten die Strecken nicht und Ersatzhaltestellen waren schlecht ausgeschildert. „Wir haben erlebt, wie es nicht funktionieren kann“, sagte Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD) am Donnerstag. Diesmal sollen durch den Einsatz von mehr Personal, Bussen und Fahrten die Auswirkungen für Pendler und andere Bahnreisende gemildert werden, wie die Deutsche Bahn und der Verkehrsverbund VRR mitteilten.

Fahrplanänderungen in Sommerferien:

1. Fernverkehr: Alle ICE und IC-Züge zwischen Köln und Dortmund/Hamm (Westf) werden über die Ruhrstrecke umgeleitet und verkehren ggf. mit geänderten Fahrzeiten. Die Halte in Solingen, Wuppertal und Hagen entfallen. Zusätzlich halten die Züge in Düsseldorf. Einzelne Züge fallen zwischen Köln und Dortmund sowie zwischen Köln und Koblenz aus. Reisenden in Richtung Berlin, Hamburg und Leipzig wird empfohlen, von Wuppertal-Oberbarmen mit Nahverkehrszügen nach Hamm (Westf) oder Dortmund Hbf zu fahren. In Richtung Süddeutschland können die Ersatzbusse bis Düsseldorf Hbf oder Solingen Hbf genutzt werden.

2. Regional- und S-Bahnverkehr: Die Regionalzüge fallen zwischen Düsseldorf Hbf und Wuppertal-Oberbarmen (RE 4, RE 13) sowie zwischen Solingen Hbf und Wuppertal-Oberbarmen (RE 7, RB 48) aus. Im S-Bahn-Verkehr entfallen die Züge in den Abschnitten Wuppertal Hbf – Wuppertal-Oberbarmen (S 7), Düsseldorf-Gerresheim – Wuppertal-Oberbarmen (S 8), Düsseldorf Hbf– Wuppertal-Vohwinkel (S 68) und Velbert-Langenberg – Wuppertal Hbf (S 9).

Um diese Ausfälle zu kompensieren sind insgesamt rund 90 Busse mit 230 Fahrern im Einsatz:

Stündlich gibt es bis zu 20 Abfahrten mit mehr als 50 Bussen von Wuppertal Hbf. Zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Wuppertal-Vohwinkel verkehren Busse im 10-Minuten-Takt, zwischen Wuppertal und Düsseldorf gibt es tagsüber pro Stunde und Richtung acht Schnellbusfahrten. Zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Solingen Hbf verkehren pro Stunde und Richtung zwei Busse mit allen Unterwegshalten und ein Schnellbus ohne Halt. Zusätzlich verkehrt einmal pro Stunde und Richtung ein Schnellbus zwischen Wuppertal Hbf und Solingen Hbf mit Halt am Sonnborner Ufer. Weitere Busverbindungen bestehen zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Düsseldorf-Gerresheim und zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Velbert-Langenberg. Beide Linien jeweils verkehren im gewohnten Zugtakt (20- bzw. 30 Minuten-Takt).