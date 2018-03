Kritiker bezweifeln, dass der Verein die Reaktivierung der Bahnstrecke stemmen kann. Vorsitzender bleibt aber optimistisch.

Eine Museumsbahn auf der alten Strecke der Wuppertalbahn zwischen Oberbarmen und Radevormwald-Wilhelmstal – das ist das Ziel des Vereins Wupperschiene. Seit Jahren, nein fast Jahrzehnten, sind die emsigen Mitglieder am Werk. Doch bis die Bahn endlich fährt, wird wohl noch viel Wasser die Wupper hinunterfließen. Das ruft auch Kritiker auf den Plan. Tenor: Das wird nie was. Trotz Förderung, trotz wiederkehrender Bekenntnisse der Beteiligten. Einer der Kritiker ist Peter Hartwig, ehemaliger Stadtverordneter für die SPD und wohnhaft in Frielinghausen. Damit also nicht allzuweit entfernt von der Strecke, auf der irgendwann mal wieder die Bahnen fahren sollen.

„Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.“

Peter Hartwig glaubt nicht, dass die Museumsbahn einmal fahren wird

„Das sind honorige Leute bei der Wupperschiene“, betont Hartwig. Und der Plan, die Bahn zu reaktivieren, „ist ja auch eine ehrenwerte Sache“. Er bezweifele aber, dass die Realisierung wirklich gelingt. Denn der Verein sei klein, der Kreis derer, die wirklich anpacken, noch kleiner. Dies sei ein Problem vieler Vereine, so Hartwig. Er selbst kenne es aus seinem Bürgerverein. Doch die Museumsbahn sei nun mal ein Mammutprojekt. Das Wupperschiene dieses stemmen wird, Hartwig ist deutlich, glaube er nicht. Bei Spaziergängen sehe er zum Beispiel regelmäßig die alten Loks der Bahn in Dahlhausen rumstehen. Sein Urteil: „Das ist doch Schrott.“ Zudem gebe es am Rande der Strecke praktisch keine Infrastruktur, kaum Einkehrmöglichkeiten und Ähnliches.

Er selbst verfolge den (Nicht-)Fortgang seit Jahren. Schon für die Regionale 2006 habe es hohe Fördersummen gegeben. Zuletzt steuerte Anfang dieses Jahres die Deutsche Stiftung Denkmalschutz noch einmal 200 000 Euro für die Sanierung der Brücke Öhde bei. Insgesamt flossen bereits mehr als eine Million Euro an Wupperschiene, darunter 150 000 Euro für den Ankauf eines Teils der Strecke von der Deutschen Bahn. Viel Geld für ein Projekt, das, so Hartwig, noch nicht wirklich von der Stelle gekommen sei. Und es stimmt, einen möglichen Starttermin für die erste Fahrt hat der Verein bislang immer wieder aufs folgende Jahr verschoben. Auch 2018 scheint unwahrscheinlich.

„Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende“, sagt Hartwig. Es helfe nicht, immer wieder Summen in das Projekt zu stecken. Schließlich gehe es auch um Steuergelder. Und auch, dass einen Großteil der Arbeit bislang Ein-Euro-Kräfte erledigt hätten, helfe nicht weiter.