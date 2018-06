Veranstaltungen für Kinder bis 14 Jahren am 16. und 23. Juni.

Die Wupperranger haben ein Auge auf die Uferbereiche der Wupper: Die jungen Freiwilligen kümmern sich um einen Wupperabschnitt ihrer Wahl. Seit 2018 gibt es sie - sozusagen die Jugendorganisation der Wupperpaten. Sie erhalten eine eigene Weste mit Logo und Informationen, die für das Engagement an der Wupper wichtig sind. Mit an Bord sind die Junior Uni, die Station Natur und Umwelt und die DLRG, die Fortbildungen für Wupperranger anbieten - und auch für die, die es werden wollen.

Für die nächsten beiden Veranstaltungen sind noch Plätze frei: Am 16. Juni 2018 informiert die DLRG im Bayer-Sportpark über Gefahren an und in der Wupper. Angesprochen sind Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren, der Kurs geht von 11 bis 13 Uhr.

Am 23. Juni stellt die Station Natur und Umwelt in der Kinder- und Jugendfarm Rutenbecker Weg Tiere und Pflanzen an und in der Wupper vor. Anmelden können sich Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren, der Kurs geht von 11 bis 13.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon 563 6789, per E-Mail oder online:

wupperranger@stadt.wuppertal.de wuppertal.de