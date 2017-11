Freiwillige Helfer sind willkommen. Anmeldung ab sofort.

Am Samstag, 17. März 2018, ist der nächste Wupperputz geplant. Beim jährlichen Frühjahrsputz an der Wupper sollen die Ufer wieder von allem befreit werden, was da nicht hingehört. Aufgerufen sind Schulen, Vereine, Kitas, Familien und Individualisten, die mit anpacken wollen.

Alle freiwilligen Helfer bekommen Handschuhe und Müllsäcke gestellt. Nach der gemeinschaftlichen Aufräumaktion sind alle Helfer zur Putz-Party in der Gesamtschule Barmen eingeladen. Dort können sie sich bei einer Suppe und einem heißen Getränk mit den anderen Aktiven austauschen.

Wie immer werden der Eigenbetrieb Straßenreinigung und die Abfallwirtschaftsgesellschaft den gesammelten Müll abfahren. Der Wupperverband sorgt für den Zugang zu den Ufern, an nicht öffentlich zugänglichen Stellen mit Leitern.

Alle, die schon einmal an der Aktion teilgenommen und ihre Kontaktdaten hinterlassen haben, werden per Post oder Mail informiert. Anmeldungen nimmt Patrick Herzog am Umweltschutztelefon unter der Telefonnummer 5636789 entgegen, außerdem sind Anmeldungen per E-Mail möglich:

patrick.herzog@stadt.wuppertal.de