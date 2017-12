Die Party-Reihe hat Wuppertal in Rap-Deutschland bekannt gemacht. Jetzt feiern die DJs von damals Geburtstag.

Hunderte Leute vor dem Pavillon an der Bundesallee, noch viel mehr darin. Das war das Bild am 23. Dezember 1997. Ein ungewöhnliches in Wuppertal in der damaligen Zeit, und eines, das die Stadt und ihre Wirkung nach außen lange Zeit prägen sollte. Jedenfalls in bestimmten Kreisen. Denn an diesem Tag starten drei DJs ihre Partyreihe, sich und die Party nannten sie Wu-Tal. In Anlehnung an den legendären Wu Tang Clan, eine Hip-Hop Gruppe aus New York, die in den 90er Jahren für Aufsehen sorgte.

Und damit war der Name auch Programm. Denn Ekrem Aydin alias DJ Cream, DJ Maz (Samuel Hojas) und DJ Lucky (Marco La Cognata) haben die erste reine Rap-Party im Tal aus der Traufe gehoben.

„Ich kenne Leute aus Hamburg, die sich die Autos ihrer Eltern geliehen haben, um nach Wuppertal zu fahren.“

Falk Schacht, HipHop-Journalist

„Damals gab es so etwas nicht, es gab keine Veranstaltung nur mit Rap. Von DJs wurde im Allgemeinen erwartet, dass sie Hits spielen, doch wir wollten mit frischen und unbekannte Sachen begeistern“, sagt DJ Cream. Sie wollten nur spielen, was sie selbst gut fanden.

Und das kam an. Am ersten Abend waren laut Cream 800 Leute da. „Und das in einer Stadt, die zu dem Zeitpunkt 40 000 Wohnungsleerstände hatte“, sagt er. „Es gab eine Stadtflucht, auch kulturell. Aber einmal im Monat haben wir Leute aus der ganzen Republik nach Wuppertal geholt“.

Cream übertreibt nicht. Auch der renommierte Hip-Hop-Journalist Falk Schacht aus Hamburg erinnert sich an die Partys zurück: „Diese Parties waren so legendär, das viele Leute aus dem ganzen Land dort hingefahren sind, um nichts zu verpassen. Ich kenne Leute aus Hamburg, die sich die Autos ihrer Eltern geliehen haben, um nach Wuppertal zu fahren.“

Aus den Parties ist ein Vertrieb für die eigenen Mixtapes geworden, mit denen sich die DJs schon vorher einen Namen gemacht haben, und dann ein eigenes Musik-Label, auf dem sie andere Künstler verlegt haben.

Darauf haben sich Cream, Maz und Lucky dann auch irgendwann konzentrieren wollen. Bei der 23. Party, also nach zwei Jahren im Pavillon, haben sie beschlossen, die Reihe einzustellen. Nach der 25. war Schluss. „Es gab Leute, die waren echt sauer, dass wir ihnen die Plattform entziehen“, erinnert sich Cream. Aber die Wu-Tal-Jungs hatten das Gefühl, etwas Neues machen zu müssen. „Wir wollten nicht nur einen Aufguss des Alten machen“.