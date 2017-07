Oberbarmen. Am frühen Montagmorgen brannte es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schwarzbach in Oberbarmen. Die Feuerwehr war mit dem Löschzug der Wache Barmen sowie einem Rettungswagen vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Feuerwehrleute unter Atemschutz arbeiten. In den verrauchten Bereichen des Hauses musste ein Belüftungsgerät eingesetzt werden. Durch die Löscharbeiten kam es zu kurzfristigen Behinderungen im Straßenverkehr auf der Schwarzbach.

Laut Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt. Zur Ursache hieß es, der Wohnungsinhaber sei versehentlich an den Herdschalter gekommen. Da auf den Herdplatten verschiedene Gegenstände lagen, fingen diese schnell Feuer. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar - weniger wegen Brandschäden, sondern vor allem wegen der starken Verrußung.