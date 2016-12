Wuppertal Wohnungsbrand an der Ludwigstraße - Bewohner schwer verletzt

Wuppertal. Am Dienstag ist gegen 23.30 Uhr in einer Wohnung an der Ludwigstraße ein Brand ausgebrochen. Bei dem Versuch das Feuer in der 1. Etage des Hinterhauses zu löschen, verletzte sich der Bewohner schwer. Der 50-jährige Mann wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, die Ermittlungen der Polizei dauern an.