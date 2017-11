Am Thurn: Das denkmalgeschützte Gebäude stand lange leer. Jetzt gibt es aber Pläne für eine neue Nutzung.

Sonnborn. Wohnungen und Büros dort, wo einst die Sonnborner büffeln mussten: Das plant der neue Eigentümer der ehemaligen Volksschule Am Thurn. Der „Neue“ ist ein Investor aus dem Kreis Mettmann, wie das Gebäudemanagement Wuppertal (GMW) auf WZ-Anfrage bestätigt. Die Stadt hatte länger versucht, den denkmalgeschützten Bau zu verkaufen. In diesem Jahr ist es gelungen. Und mit dem Erlös sei man sehr zufrieden, so Wilhelm Schulte Bocholt (GMW), ohne aber auf weitere Details eingehen zu wollen.

„Leerstand schadet nur.“

Reinald Schneider, Bürgerverein Sonnborn-Zoo-Varresbeck, ist froh, dass es einen neuen Eigentümer gibt

Die ehemalige Schule hatte schon länger leer gestanden. Unterricht gab es schon seit den 1980er Jahren nicht mehr dort. Zuletzt sei dort bis vor fünf, sechs Jahren nur noch ein städtischer Verkehrsrechner untergebracht gewesen, heißt es vom GMW.

Der Gebäudekomplex besteht eigentlich aus zwei Teilen: dem denkmalgeschützten Schulbau und dem ehemaligen Direktorenhaus zur Sonnborner Straße hin, wo bereits der Umbau im Gange ist.

Reinald Schneider vom Bürgerverein Sonnborn-Zoo-Varresbeck ist froh, dass sich ein neuer Eigentümer für die Schule gefunden hat. „Leerstand schadet nur“, sagt er. Das Gebäude habe bereits gelitten. Er räumt allerdings ein, dass sich er und der Verein eine andere Nutzung gewünscht hätten – und auch die Hoffnung hatten, vielleicht mit dem Verein in den Räumlichkeiten unterzukommen.

In einem Konzeptpapier hatte er im vergangenen Jahr die Idee für eine Kita an dem Standort ins Spiel gebracht. Die Stadt hatte damals allerdings erklärt, dass die Nähe zur Autobahn ein Problem sei, es aber in Sonnborn auch gar keinen Bedarf für einen weiteren Kindergarten geben würde. Das zumindest hat sich mittlerweile geändert. So ist bei den Planungen für die Brachfläche an der Sonnborner Straße neben der Hauptkirche unter anderem auch eine Kita im Gespräch.

Für die ehemalige Schule Am Thurn ist das laut GMW kein Thema. Im Direktorenhaus will der Besitzer die Wohnungen „reaktivieren“, im eigentlichen Schulbau Wohnungen und Büros einrichten.

Schneider hofft, dass sich der neue Eigentümer bei der Renovierung der Immobilie streng an den Denkmalschutz halten werde. Der markante Backsteinbau sei auf jeden Fall erhaltenswert und viele Sonnborner verbinden noch Erinnerungen mit der Volksschule.