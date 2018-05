Am Pfingstmontag ist die Feuerwehr in Wuppertal stundenlang im Einsatz: Schon am Vormittag war den Einsatzkräften Rauch über der Hildburgstraße gemeldet worden.

Wuppertal. Die Feuerwehr ist noch am Montagnachmittag an der Hildburgstraße in Wuppertal im Einsatz: Um 10.20 Uhr ist den Einsatzkräften ein Brand im dritten Obergeschoss gemeldet worden. "Derzeit wird die Einsatzstelle gesichert", sagte ein Pressesprecher der Feuerwehr um 14.20 Uhr gegenüber unserer Redaktion. Die gute Nachricht: Nach Angaben des Sprechers ist niemand verletzt worden.

Zahlreiche Kräfte waren im Einsatz. Bei den Löscharbeiten ist eine Drehleiter eingesetzt worden. Die Brandursache ist noch unklar. Zu einem weiteren Brand war es am Samstag gekommen. Dabei hatte Müll in einem Keller Feuer gefangen. pasch