Wuppertal. Eine Wohnung in Cronenberg ist am frühen Dienstagmorgen in Brand geraten. Das berichtet die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Feuerwehr um kurz nach 5.30 Uhr habe die Wohnung auf der ersten Etage eines Wohn- und Geschäftshauses an der Hauptstraße bereits vollständig in Flammen gestanden, heißt es in dem Bericht.

Glücklicherweise hätten sich keine Menschen im Haus befunden. Während der Löscharbeiten war die Hauptstraße gesperrt. Warum das Feuer ausbrach, sei und unklar – die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. red