Wuppertal. Am Samstagmorgen, gegen 8.40 Uhr, kam es in der Straße Oberdörnen zu einem Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden. Das Feuer brach in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aus.

Nach ersten Ermittlungen könnte ein technischer Defekt für den Brand ursächlich sein. Personen kamen nicht zu schaden. Die Wohnung ist durch die Beschädigung zunächst unbewohnbar. Die Schadenshöhe bewegt sich im fünfstelligen Bereich.