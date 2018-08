Die Junior Uni lässt ihre Studenten auch im Bereich Kunst und Kultur experimentieren.

Angetreten ist die Junior Uni, Kinder früh für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. Und tatsächlich lernen seit 2008 Kinder und Jugendliche Phänomene der Natur kennen, basteln Raketen, bauen Brücken und programmieren Roboter. Doch von Anfang an gehörten auch Kurse zum Programm, in denen sich die jungen Studenten mit Kunst und Kultur beschäftigen.

So wie acht Jungen und Mädchen von sieben bis zehn Jahren im „Tanzlabor: von Ballett über Hip Hop zu Modern Dance“. Konzentriert probieren sie aus, was sie über Isolation einzelner Körperteile im Jazztanz erfahren haben: Sie nicken und rollen mit dem Kopf, lassen einen Fuß in der Luft kreisen oder die Hüfte: „Wie mit einem Hula-Hoop-Reifen!“, ruft Dozentin und Tanzpädagogin Melanie vom Bauer. Sie erklärt den Kindern jeweils, was das Besondere an Ballett, Modern Dance, Jazztanz oder Hip Hop ist, und probiert es mit ihnen aus. Dazu lernen sie, wie diese Tanzstile entstanden sind.

Im Kurs „Skulpturenwerkstatt: Plastisches Gestalten nach dem Vorbild von Tony Cragg“ haben sich junge Künstler erst die Skulpturen von Tony Cragg am Von der Heydt-Museum angesehen, Dozentin Beate Koch, freie Künstlerin, erzählte ihnen vom Werdegang des Künstlers. Dann ging es ins „Atelier“ in der Junior Uni. Dort bauten die Kinder aus Holz, Karton, Papier und Modelliermasse eigene Skulpturen – von einer Mini-Schwebebahn bis zum Nachbau einer Cragg-Skulptur. Am Ende gab’s ein Cragg-Rätsel. Beate Koch stellte erfreut fest: „Es ist alles hängengeblieben.“

Das Besondere an den Kursen der Junior Uni ist die Verbindung mehrerer Wissensbereiche, der Blick hinter die Kulissen und der praktische Ansatz: Die jungen Studenten dürfen selbst aktiv werden.

Der Bereich Kunst und Kultur ist stetig gewachsen – im aktuellen Semester gehören 82 der insgesamt 404 Kurs zu diesem Fachbereich. Einer der ersten Kurse vor zehn Jahren handelte vom „Goldenen Schnitt“, erinnert sich Ariane Staab, Prokuristin und Fachkoordinatorin der Junior Uni. Viele Kinder nahmen auch an den Kursen „Mach’s bunt – finde den richtigen Farbton“ teil, die in Kooperation mit Axalta – damals Dupont – entstanden.

Spaß und Freude beim Blick hinter die Kulissen

Seit 2014 kooperiert die Junior Uni mit der Bergischen Musikschule, seither lernen die Kinder zum Beispiel, wie Streichinstrumente aufgebaut sind, wie sie Töne erzeugen und was Pferdehaar damit zu tun hat. Ähnliches gibt es für Flöten, Gitarren oder das Klavier. Dann verbindet sich Musik mit Physik, Handwerk und Geschichte.

Im Kurs „Kneten statt Löten“ bauen die Teilnehmer Figuren aus leitender und nicht leitender Knete, die leuchten – und lernen dabei etwas über Strom. Bei „Trash Fashion“ gestalten sie Mode aus recycelbarem Material, im Kurs „Virtual Reality“ entwerfen sie am Computer Büros oder Autos. Die Dozenten im Bereich Kunst und Kultur sind in der Regel Fachleute aus den Bereichen Kunst, Kultur und Design. Oft arbeiten auch zwei Dozenten zusammen, einer aus dem naturwissenschaftlichen und einer aus dem künstlerischen Bereich.

„Generell möchten wir nicht ausschließlich den Studenten gerecht werden, die ein Faible für Naturwissenschaften haben“, sagt Ariane Staab. Die Junior Uni will auch Kinder und Jugendliche mit anderen Interessen ansprechen, die „Spaß und Freude daran haben, einige Blicke hinter die Kulissen von vielleicht offensichtlichen Themen zu werfen“, erklärt Ariane Staab.