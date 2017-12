Die Serienmacher gewinnen einen Preis nach dem anderen und legen mit einer zweiten Staffel nach.

In der Web-Serie „Wishlist“ erfüllt eine mysteriöse App den Nutzern alle Wünsche. Ob die Produzenten Marc Schießer, Marcel Becker-Neu, Christina Ann Zalame und Tobias Lohf selber den Teufelspakt mit der App geschlossen haben? Schließlich haben sich für sie in 2017 alle Träume erfüllt, die junge Filmemacher so haben können. Nicht nur, dass die Fans die erste Staffel der Serie, die Ende 2016 im wöchentlichen Rhythmus auf Youtube veröffentlicht wurde, je nach Folge mit bis zu 700 000 Klicks belohnten, auch die Kritiker zeigten sich überzeugt. Webvideopreis, Grimme-Preis, Deutscher Fernsehpreis und Wuppertaler Wirtschaftspreis gingen an die jungen Kreativen.

14. DEZEMBER

Alles das zauberhafte Werk einer App? Der Erfolg lässt sich auch anders erklären. Trotz beschränkten Budgets und kleiner Filmcrew schafften es die Macher, eine packende Geschichte zu erzählen. Sprache und Tempo der Youtube-Folgen in verdaulicher Länge von 15 bis 20 Minuten treffen den Geschmack des jungen Publikums.

Da half es zusätzlich, dass in der für den öffentlich-rechtlichen Web-Sender „funk“ produzierten Serie neben den Hauptdarstellern Vita Tepel, Michael Glantschnig, Nele Schepe, Yung Ngo und Ideengeber Marcel Becker-Neu auch Youtube-Star Dagi Bee ihr Gesicht zeigt.

Besonders visuell zeigt Regisseur Marc Schießer, dass er mit seinem kleinen Wishlist-Eigenbau eigentlich größere Rennen fahren möchte. Speziell die Stadt Wuppertal selbst wird mit ihrem teils morbiden Charme perfekt eingefangen. Schießer berichtet, wie gerade jüngere Zuschauer die Schwebebahn verblüfft: „Die schreiben dann in den Kommentaren: ,Was ist das für eine verrückte Bahn? Ist das in Tokio?’“

„Die Stadt ist super vielseitig.“

Regisseur Marc Schießer über Wuppertal als Drehort

Seit dem 14. Dezember läuft die zweite Staffel Wishlist. Die Serienmacher können dieses Mal aus dem Vollen schöpfen. Mehr Budget, längere Folgen, ausgefallenere Schauplätze und ein größerer Cast von Schauspielern – darunter Anja Kling. Wieder zeigt die Serie deutlich, dass sie ein Wuppertaler Gewächs ist, so wie Schießer und Becker-Neu eben.

Gedreht wurden die neuen Folgen unter anderem in der Schwimmoper, auf dem Dach des Sparkassenturms, im Kiesbergtunnel, in einem Wuppertaler Gefängnis, in der Else-Lasker-Schüler-Gesamtschule und im Butan-Club. Und natürlich schlängelt sich die vermeintlich futuristische Schwebebahn auch wieder durchs Bild. „Die Stadt ist super vielseitig. Wir finden hier alles: von landschaftlich schönen Gegenden bis hin zu fiesen Straßen“, lobte Schießer seine Heimatstadt, die als Drehort noch weitestgehend unerforscht ist.