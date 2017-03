Wuppertal. Die Kölner A-Capella-Formation Wise Guys wird am Sonntag nicht in Wuppertal auftreten. Grund ist ein Krankheitsfall. Das gab die Band auf ihrer Homepage bekannt. Eigentlich sollten die Musiker um 15 Uhr und um 20 Uhr für zwei Vorstellungen in der Stadthalle auf der Bühne stehen.

Ein Ersatztermin für die beiden Konzerte steht bereits fest: Samstag, 3. Juni 2017 um 15.00 Uhr und 20.00 Uhr. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. jp