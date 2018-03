Wirtschaftsförderung gibt Bunkerteile ab

Döppersberg. Nach fast 80 Jahren ist zum Ende der Woche zum ersten Mal Tageslicht in den Tiefbunker am Döppersberg gefallen. Wie die Wirtschaftsförderung mitteilt, gehen die Abbrucharbeiten für die spätere Kultur- und Eventlocation, die das Unternehmen Riedel als Investor im Herbst 2019 eröffnen will, zügig voran. In dieser Woche wurden Teile der Bunkerdecke entfernt, die entgegen der bisherigen Einschätzungen nicht 1,70 Meter, sondern 2,70 Meter stark ist. Die Wirtschaftsförderung verschenkt Teile der Deckenstücke an Selbstabholer (Telefon: 248070).

