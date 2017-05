Wuppertal. Eine Wirtschaftsdelegation aus der britischen Partnerstadt South Tnyeside war jetzt in Wuppertal zu Gast. Am Donnerstag wurde die fünfköpfige Delegation von Oberbürgermeister Andreas Mucke offiziell im Rathaus begrüßt. South Tyneside ist seit 1951 Wuppertals Partnerstadt und damit die älteste Verbindung, die Wuppertal mit einer anderen Stadt eingegangen ist. Wechselseitige Besuche, Kontakte über Freundeskreise und Schulen, über Jugendgruppen und engagierte Fahrradfahrer sorgen für eine lebendige Partnerschaft. Der Oberbürgermeister hatte im vorigen Jahr in South Tyneside seinen Antrittsbesuch gemacht. Die Delegation aus der Partnerstadt nutzt ihren Besuch in Wuppertal zu informativen Gesprächen mit der Wirtschaftsförderung und zu mehreren Betriebsbesichtigungen in Wuppertaler Unternehmen.