Wuppertal. Seit 2003 wird der Wirtschaftspreis in den Kategorien Unternehmen des Jahres, Jungunternehmen des Jahres und Stadtmarketing vergeben. Ausrichter ist die Wuppertal Marketing GmbH, initiiert wurde er 2003 vom Stadtmarketingverein wuppertalaktiv.

Der Preis wird jährlich unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters in der Glashalle der Sparkasse vor rund 450 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung verliehen. In einem Interview (Foto rechts) befragte Lothar Leuschen, stellvertretender Chefredakteur der Westdeutschen Zeitung, Stadtdirektor Johannes Slawig zu den Anforderungen an die Verwaltung in einer wachsenden Stadt. So gibt es Pläne von SPD und CDU, 110 Hektar Land für Wohnbebauung bereit zu stellen. Slawig sicherte zu, dass die Verwaltung diese Pläne im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten unterstützen werde.