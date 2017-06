Der Stadtwerke-Vorstand wirbt angesichts des zunehmenden Widerstandes im Gespräch mit der WZ für die Seilbahn. Er will sie bauen, aber nicht um jeden Preis.

Wuppertal. Die Seilbahn zwischen Döppersberg und Küllenhahn spaltet das Tal. Im Juli will der Stadtrat sich mit dem Projekt beschäftigen, von dem heute niemand weiß, ob es jemals Wirklichkeit wird. Die Gegnerschaft vor allem in der Südstadt kämpft erbittert gegen die Pläne, die Kommunalpolitiker zögern und wissen noch nicht, ob sie letztlich selbst über die Seilbahn entscheiden wollen oder den Wuppertalern in einem sogenannten Ratsbürgerentscheid das letzte Wort überlassen. Unterdessen werben die WSW-Vorstände Andreas Feicht und Ulrich Jaeger im Gespräch mit der Westdeutschen Zeitung für die Seilbahn, die das städtische Tochterunternehmen bauen will. Sie versprechen sich davon mehr Attraktivität für den Öffentlichen Personennahverkehr und stellen eine Entlastung der Südstadt vom Verkehrsaufkommen in Aussicht. Es gibt aber auch Ausstiegsszenarien.

Herr Jaeger, haben Sie angesichts des zunehmenden Widerstands überhaupt noch Lust auf die Seilbahn?

Jaeger: Absolut.

Feicht: Wir stehen zu diesem Projekt und vertreten das auch.

Haben Sie mit diesem Widerstand gerechnet?

Feicht: Ich kann nicht beurteilen, wie repräsentativ die Reaktionen für die Bevölkerung sind und ob nun eine Mehrheit für oder gegen das Projekt ist. Bei jedem Infrastrukturprojekt ist es normal, dass Gegner sich zu Wort melden. Es ist in Ordnung, dass dieses Thema hin und her diskutiert wird.

Jaeger: Wir sind von Beginn an sehr bewusst in die Öffentlichkeit gegangen, auch als wir noch nicht alle Fakten hatten. Die haben wir immer noch nicht alle. Das macht uns angreifbar. Aber wir nehmen das in Kauf. Wir wollten diese Transparenz haben.

Können Sie sich die Stärke des Widerspruchs erklären?

Feicht: Ich glaube, das liegt daran, dass dieses Projekt tatsächlich realisierbar ist.

Was macht Sie da so sicher?

Jaeger: Wir haben drei Gutachten, die das bestätigen. Zwei haben wir selbst in Auftrag gegeben, eines die Stadt Wuppertal. Alle attestieren uns, dass die Seilbahn machbar ist. Andernfalls wären wir auch schon ausgestiegen. Den Nutzen müssen wir auch nachweisen, um überhaupt gefördert werden zu können. Da gibt es bundesweit einheitliche und eindeutige Richtlinien.