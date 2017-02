Wuppertal als Gastgeber und gutes Beispiel: Zu einem Workshop trafen sich jetzt rund 50 Vertreter aus Politik, Verwaltung, Fachverbänden, Interessengruppen und Privatleute im Rahmen des Projekts „Aspekte einer gerechten Verteilung von Sicherheit in der Stadt“. Ziel des Workshops in Wuppertal war es, in Sachen Sicherheit Handlungsempfehlungen für Städte zu entwickeln. Beispiele Als gute Beispiele dienten aktuelle Projekte in Wuppertal – wie die Umfeldgestaltung Berliner Platz und der Umbau des Döppersberg. Anhand dieser Projekte wurden Leitlinien erarbeitet, die in künftige Planungen einfließen sollen. Für den Frühsommer ist die Abschlussveranstaltung des dreijährigen Projektes in Wuppertal geplant. Gerechtigkeit Das Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der gerechten Verteilung von Sicherheit in der Stadt. Es geht davon aus, dass Menschen in Städten ein unterschiedliches Sicherheitsbedürfnis haben und dass Stadtviertel, Plätze und Straßen diese Bedürfnisse auf unterschiedliche Weise befriedigen. Den Möglichkeiten, allen Bedürfnissen gerecht zu werden, sind organisatorische und finanzielle Grenzen gesetzt. Hier setzt das vom Bundesforschungsministerium geförderte Projekt an. Es möchte die unterschiedlichen Anforderungen an Sicherheit erfassen, erforschen und daraus Handlungsempfehlungen entwickeln. Partner An dem Projekt ist unter anderem das Institut für Sicherungssysteme der Bergischen Universität beteiligt. Partner sind die Städte Wuppertal und Stuttgart, das Deutsch-Europäische Forum für Urbane Sicherheit und der Deutsche Präventionstag.