INTERVIEW Cornelia Weidenbruch, Chefin der 68 städtischen Kitas, über Veränderungen in der Bildungslandschaft für Kinder.

Das Gespräch führte Katharina Rüth

Wenn Kinder Cornelia Weidenbruch (65) in ihrem Büro im Elberfelder Rathaus besuchen, sind sie beeindruckt von dem Haus im neugotischen Stil. Manche fragen: „Bist du eine Königin? Wohnst Du in einem Schloss?“ Das ist die 65-Jährige nicht, sondern die Chefin der 68 städtischen Kitas, zudem berät und unterstützt sie die 132 weiteren Kitas in der Stadt. Ende September nimmt sie ihren Abschied. Mit der WZ sprach sie über ihren Werdegang und die Veränderungen in der Kinderbetreuung.

Was waren Ihre Anfänge bei der Stadt?

Cornelia Weidenbruch: Angefangen habe ich 1976 als Sozialarbeiterin. Ich habe ich den Heimdienst aufgebaut und Verwaltung kennengelernt. Ich musste zum Beispiel lernen, was ein Vermerk ist. Ich kam ja aus der selbstverwalteten Jugendzentrumsarbeit.

Wie ging es weiter?

ZUR PERSON Biografie Cornelia Weidenbruch wurde in Velbert geboren und wuchs in Wülfrath auf. Sie studierte Sozialarbeit an der FH Mönchengladbach und Sozialwissenschaften an der Bergischen Universität. Seit 1995 leitet sie den Stadtbetrieb Tageseinrichtungen für Kinder.

Weidenbruch: Als ein Brief kam, der mir mitteilte, wann ich das 25-jährige Dienstjubiläum erreichen würde, dachte ich: Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich habe dann Sozialwissenschaften studiert – und festgestellt, dass Lernen ohne Druck Spaß macht. Das hat mich ab dann begleitet, dass Lernen und Bildung etwas Tolles ist. 1981 habe ich wieder bei der Stadt angefangen. Studiert habe ich nebenher, bis ich 1988 meinen Sohn bekam.

Was haben Sie bei der Stadt gemacht?

Weidenbruch: Ich war Erziehungsbeistand, dann ab 1986 in der Verwaltungsabteilung. Und ich habe Eltern-Initiativen beraten, wie man ein Kita-Konzept schreibt, einen Verein gründet, was die Bau-Ordnung verlangt. Bis auf zwei sind alle Kitas aus Initiativen, die ich begleitet habe, bis heute dabei. Das macht auch den Charme dieser Stadt aus: Die Leute moppern gerne, packen aber auch an. 1992 wurde ich stellvertretende Jugendamtsleiterin und habe lange das Jugendamt kommissarisch geleitet. Das war nicht immer einfach. 1995 wurde ich Leiterin des Stadtbetriebs Tageseinrichtungen für Kinder.

Mitte der 80er war Kinderbetreuung noch nicht so ein Thema wie heute.

Weidenbruch: Wir hatten bei Kindern über drei eine Versorgungsquote von etwa 70 Prozent und für Kinder unter drei genau 224 Plätze. Ab 1996 gab es den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ab dem dritten Lebensjahr und damals schon eine hohe Anzahl an Zuwanderern. Man hat die Plätze ausgebaut und geglaubt, eine Versorgung von 80 Prozent reicht. Seit 2013 haben wir den Anspruch für Kinder ab dem ersten Lebensjahr, man hielt erst 30 Prozent Versorgung für ausreichend und wundert sich wieder, dass mehr Eltern ihn wahrnehmen wollen. Heute wollen fast alle Eltern ihre Zweijährigen in die Kita schicken. Was mir besonders gut gefällt: Dass sich die Frauen dafür nicht mehr so entschuldigen wie früher.