Weinerzeuger von der Mosel, Nahe und aus Rheinhessen präsentieren mehr als 200 Weine.

Barmen. Das Winzerfest auf dem Barmer Rathausplatz ist eine der ältesten Veranstaltungen dieser Art in der Bundesrepublik. Jedes Jahr reisen Weinbauern von der Mosel und Nahe sowie aus Rheinhessen und der Rheinpfalz ins Tal und präsentieren dort mehr als 200 Weine. Am kommenden Wochenende findet die 34. Auflage des Festes statt – mit dabei ist die deutsche Weinprinzessin, Christina Schneider.

„Über die Tage verteilt kommen bestimmt mehrere tausend Besucher“, ist sich Thomas Helbig von der Interessengemeinschaft Barmen-Werth sicher. Der Platz vor dem Rathaus biete insbesondere am Abend ein wunderschönes Ambiente, wenn das Rathaus erleuchtet werde. „Gerne treffen sich auch die Leute einfach, um zusammenzusitzen und zu klönen.“ Er ergänzt, häufig würden sich nicht nur die Gäste untereinander kennen. Mittlerweile gebe es auch gute Kontakte zwischen dem Publikum und den Winzern. „Einige Winzer sind schon von Anfang an dabei“, so Helbig.

Wer das Winzerfest in Barmen noch nie besucht hat, der sollte dieses Jahr unbedingt kommen, sagt Helbig. „Zum ersten Mal stehen auch Rockmusiker auf der Bühne.“ Am Freitagabend steht die Wuppertaler Coverband „Riff“ mit Hits wie „Another brick in the wall“ und „Use somebody“ auf dem Programmzettel. So sollen auch jüngere Besucher den Weg auf den Johannes-Rau-Platz finden. Außerdem passe die Musik auch gut zu den kreativen Weinangeboten der jüngeren Winzer.

Weinprinzessin Christina Schneider eröffnet das Fest

Freitag bis Sonntag starten die Festivitäten um 11 Uhr, an den ersten beiden Tag enden sie um Mitternacht. Bereits am Vormittag können die ersten Tropfen aus den Weinanbaugebieten probiert und Flammkuchen verzehrt werden. Mit einem offiziellen Teil wird die Veranstaltung am Freitag um 17 Uhr durch Bürgermeisterin Ursula Schulz und Thomas Helbig eröffnet – dabei darf natürlich auch Weinprinzessin Christina Schneider nicht fehlen. Eine Stunde später stehen dann „Riff“ auf der Bühne. Am Samstag spielen „The Woodmen“ bei der Weinparty.

Voll wird es nochmals am Sonntag. Um 14 Uhr konzertiert das Bundesbahn-Orchester Wuppertal auf dem Winzerfest und um 16 Uhr bringt die Tanzgruppe „Countryfreunde Ennepetal“ gute Stimmung auf den Platz. Für einen gelungenen Abschluss sorgt anschließend Klaus Prietz mit Wuppertaler Heimatliedern. Das Ende ist für 19 Uhr anvisiert.