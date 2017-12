Neu war für den sportbegeisterten Winkelmann auch die Erfahrung der Eingliederungsmaßnahmen. „Jeder Mensch sollte diese Möglichkeit, die einem geboten wird, nutzen“, ermutigt der Familienvater auch andere Menschen nach langen Krankheiten das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM), das bei der Stadt Sprockhövel sehr gut funktioniere, zu nutzen. „Das ist ein Teil der Therapie, die man durchlebt. Schließlich können beispielsweise Schlaganfallpatienten ja weiter vieles erledigen. Sie brauchen für das, was sie tun, mehr Zeit“, sagt Winkelmann, dem bei seiner Entwicklung sein Ausdauersport sicherlich entgegenkam. Um große Rücksicht will der 60-Jährige bei seinen Amtsgeschäften erst gar nicht werben. „Bürgermeisteramt ist Bürgermeisteramt“, sagt Winkelmann, der am liebsten noch mehr Termine wahrnehmen würde, diese aber aus Rücksicht auf seine Gesundheit dann doch verteilt.

Der erste Bürger der Stadt musste lernen, sich in Geduld zu üben – und loszulassen. Vor allem am Anfang der Rehabilitationsmaßnahmen fiel es ihm offensichtlich besonders schwer, nicht an den Job zu denken und die Tür zuzumachen, sich nur auf sich selbst und die Gesundheit zu konzentrieren. „Es ist das Interesse an meinem Beruf und Amt. Man mag ja diese Stadt sehr gerne“, reflektiert der studierte Schulsozialpädagoge die Anfänge seiner Therapie. „Gerade durch solche Situationen merkt man aber, wie gut die Verwaltungen funktionieren“, bricht Winkelmann für alle städtischen Organe eine Lanze.

Der größte erlebbare Unter-schied ist für Sprockhövels Bürgermeister, dass er seinen Führerschein, für den er sich einer neuen Prüfung unterziehen musste, wiederbekommen hat. „Diese selbstbestimmte Mobilität macht einen wieder demütig und lässt erleben, wie schön das Leben ist“, erzählt Winkelmann mit sichtlich leuchtenden Augen und erinnert sich: „Dieses Jahr in der Urlaubsphase selbst auf dem Fahrrad stehen zu können war schon ein besonderes Gefühl.“

Gerade in der Vorweihnachtszeit sei ihm noch einmal klargeworden, wie schön diese Freiheit ist. „Ich bin ja noch ,old school’ und kaufe meine Geschenke, wenn irgendwie nur möglich, vor Ort und nicht im Internet“, verrät der gelernte Bankkaufmann. Er musste im vergangenen Jahr besonderes Organisationsgeschick beweisen, um seine Geschenke für die Familie zu kaufen. „Dieses Jahr konnte ich alles selbst erledigen“, sagt Winkelmann, für den die Familie ohnehin eine besondere Bedeutung hat. „Ohne sie wäre ich nicht so schnell wieder auf die Beine gekommen“, betont Winkelmann. Trotz des Schicksalsschlags im vergangen Jahr lebt er weiter den Spruch, den er sich zusammen mit seiner Frau in die Eheringe gravieren ließ: „It’s only Rock‘n’Roll / but I like it“. Er will die Sprockhöveler Bürger wissen lassen: „Mir geht es gut. Das Leben ist schön!“