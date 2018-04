Wegen Brandgefahr und Vermüllung ist das Grillen auf den meisten Grünflächen verboten. Lediglich an zwei Plätzen ist es erlaubt.

In der freien Natur mit Freunden oder der Familie ausgiebig zu grillen, das gehört für viele Menschen zu den Lieblingsbeschäftigungen, sobald die Temperaturen steigen.

In Wuppertal ist das öffentliche Grillen jedoch nur an ganz wenigen Plätzen erlaubt. Der Grund: Brandgefahr sowie Verschmutzung der Grünflächen durch liegengelassenen Müll. „Nach dem Landesforstgesetz müssen Grillflächen mindestens 100 Meter von Waldstücken oder Bäumen entfernt sein. Das geben die meisten Flächen in Wuppertal aber nicht her“, erklärt Stadtsprecherin Kathrin Petersen.

Aus diesem Grund ist zum Beispiel das Grillen im Nordpark sowie in den Barmer Anlagen verboten, „weil die Brandgefahr zu groß ist“, wie Michaela Dereschewitz, Geschäftsführerin des Barmer Verschönerungsvereins betont. Auch die Müllproblematik sei ein wesentlicher Grund für die Verbote, so Dereschewitz.

Nichtsdestotrotz tauchen auf Wuppertals Grünflächen oder auch am Beyenburger Stausee immer wieder Wildgriller auf. Werden diese erwischt, kann es teuer werden. „Das Bußgeld fängt bei 75 Euro an, kann sich bei mehreren Verstößen am selben Tag jedoch auch erhöhen“, sagt Petersen.

Deswegen verweist sie auch auf die offiziellen Grillflächen in der Stadt. Zu diesen gehört der Spielplatz Reppkotten in Wichlinghausen. „Dort gibt es eine ausgewiesene Grillfläche, die auch sehr gerne genutzt wird“, erläutert sie.

Die andere Option ist der Grillpavillon auf der Hardt, der samt Außenbereich mit Tischen bis zu 30 Leuten Platz bietet. Gemietet werden kann der Pavillon über das Servicecenter der Stadt (Tel. 5630). Der Haken: „Gerade im Sommer ist der Pavillon sehr gefragt, deswegen empfiehlt es sich, frühzeitig einen Termin zu buchen“, erklärt Petersen.

Die Kosten betragen für eine Tagesmiete 25 Euro inklusive 50 Euro Kaution. In der Miete einbegriffen ist zudem ein Grillrost. lonn