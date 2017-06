Anwohner hatten die Polizei informiert, weil sie Schüsse gehört hatten. Es sollen dort auch in vorangegangenen Nächten bereits mehrfach Schüsse gefallen sein.

Wuppertal. Am späten Montagabend, gegen 23.35 Uhr, informierten besorgte Anwohner des Klever Platzes in Wuppertal die Polizei, weil sie Schüsse hörten. Die eingesetzten Polizisten trafen keine verdächtigen Personen an, stellten jedoch mehrere Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe sicher.

Nach Hinweisen von Zeugen soll es in den vergangenen Nächten mehrfach zu Schüssen im Bereich Klever Platz gekommen sein. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/2840 zu melden.