Der Bürgerverein Nächstebreck hatte sich ursprünglich ganz gegen die Umwandlung der Grünfläche in ein Gewerbegebiet ausgesprochen. Zum jetzt vorgelegten Kompromiss stellt er einige Forderungen:

Nicht mehr als maximal 50 Prozent der Fläche sollen bebaut werden, der Bürgerverein will unter anderem die Aufteilung in einen nördlichen und einen südlichen Teil, getrennt durch einen Grünstreifen in der Größe von etwa zwei Fußballfeldern. Es soll keine Straßenverbindung zwischen dem nördlichen und dem südlichen Teil des Gewerbegebietes geben. Der südliche Teil soll von der Bramdelle aus erreicht werden können, der nördliche nur von der Nächstebrecker Straße aus.