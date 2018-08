Zootierärztin Lisa Wiegmann über die Elefantenzucht.

Seit 2016 führt der Wuppertaler Zoo das Europäische Zuchtbuch für Afrikanische Elefanten. Wir überblicken also die gesamte Population dieser grauen Riesen in europäischen Zoos, empfehlen genetisch passende Kombinationen und freuen uns über jedes neu geborene Kalb. In unserem Zoo verfolgen wir den Zyklus unserer erwachsenen Kühe Sweni, Sabie und Tika anhand von Hormonprofilen, die aus wöchentlichen Messungen im Urin erstellt werden.

Dr. Wiegmanns

Zoogeschichten

Der Zyklus eines weiblichen Elefanten dauert etwa drei Monate, eine Trächtigkeit fast zwei Jahre. Tika hat uns die letzten Wochen besonders beschäftigt. Mit ihren elf Jahren ist sie jetzt genau im richtigen Alter für ihre erste Trächtigkeit. Unser Bulle Tusker ist allerdings ihr Vater, und soll sie darum nicht decken. Nun ist es logistisch kaum zu stemmen, einen anderen Elefantenbullen für ein Rendezvous in unseren Zoo und wieder zurückzutransportieren. Hier kommt die moderne Medizin zum Einsatz: eine künstliche Besamung. Gespannt wurde auf den richtigen Zeitpunkt in Tikas Zyklus gewartet. Kurz vor dem Eisprung schlägt ein bestimmter Hormontest aus – Montagabend war es soweit. Mit der Reproduktions-Spezialistin Dr. Imke Lüders fuhr ich Dienstagfrüh nach Halle an der Saale, der Bulle Abu bekam ein Beruhigungsmittel und wurde abgesamt. Jede Stunde zählt – wir fuhren zügig zurück nach Wuppertal, um die zwischenzeitlich gekühlten Spermien möglichst frisch verwenden zu können. Auch Tika bekam ein Beruhigungsmittel und nach einer kurzen Ultraschallkontrolle ging es los. Mittels eines Endoskops, eines sehr langen Katheters und viel Geduld wurde das Sperma in einer etwa halbstündigen Prozedur in der Scheide des Elefanten platziert. Nun heißt es Daumen drücken – erst im Herbst werden wir wissen, ob sie trächtig geworden ist.