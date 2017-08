Soziologin Ludgera Vogt untersucht, wie Gysi, Kubicki und Co. Wähler übers Lachen gewinnen – und wann das schief gehen kann.

Wie sind Sie auf das Thema gekommen?

Ludgera Vogt: Vor einigen Jahren haben wir ein Forschungsprojekt über Politiker in Personality Talkshows durchgeführt. Das sind Gesprächssendungen wie „Markus Lanz“ oder „Kölner Treff“, in denen neben Sängern, Komikern und Schauspielern öfters auch mal politische Akteure auftreten. Und dabei ist uns aufgefallen, dass Humoreinsatz immer besonders zum Erfolg beitrug, weil er den Unterhaltungswert der Sendungen steigerte und politische Botschaften kurzweilig verpackt werden konnten. In dieser Zeit wurden auch satirische Talksendungen in Deutschland populär, Formate wie „Pelzig hält sich“ und die „heute-show“. Und als Peer Steinbrück 2013 seine Kampagne damit einleitete, er wolle Wahlkampf mit Humor und guten Bildern machen, schien uns der Gegenstand wichtig genug für ein eigenes Projekt – zumal in den USA schon seit vielen Jahren kein Präsidentschaftskandidat an Auftritten in Late Night Shows und Nachrichtensatiren mehr vorbeikommt.

Wie sind Sie bei Ihrer Untersuchung vorgegangen?

Vogt: Die entscheidende Pointe war, dass wir zwei Zugangsweisen verbunden haben. Am Projektstandort Wuppertal haben wir Interviews mit Moderatoren, Redaktionsmitarbeitern, Autoren und natürlich mit Politikern und ihren Beratern geführt. Und wir haben uns angeschaut, wie die Auftritte beim Publikum ankommen. Am Projektstandort Marburg wurden die Sendungen mit medienwissenschaftlichen Methoden analysiert. Entscheidend war dann, die beiden Zugangsweisen zusammenzuführen, zu „triangulieren“, wie wir sagen, indem beispielsweise ein Sendungsausschnitt im Lichte von Interviewaussagen und Publikumsreaktionen noch mal völlig neu interpretiert werden konnten.

Wie humorvoll sind deutsche Politiker?

Zur Person

Buch Prof. Dr. Ludgera Vogt, Professorin für allgemeine Soziologie an der Bergischen Universität Wuppertal; Studium der Soziologie, Kunst und Germanistik; Promotion an der Universität Regensburg, Habilitation an der Universität Dortmund. Forschungsschwerpunkte: politische Soziologie, Kultur- und Mediensoziologie. Dörner, Andreas und Vogt, Ludgera: Wahlkampf mit Humor und Komik. Selbst- und Fremdinszenierung politischer Akteure in Satiretalks des deutschen Fernsehens. Springer Verlag 2017, 352 Seiten, 59,99 Euro.

Vogt: Das Humortalent ist sehr unterschiedlich verteilt. Es gibt wahre Meister wie Wolfgang Kubicki von der FDP oder Gregor Gysi von der Linken, die können eine Talksendung alleine tragen, weil sie so schlagfertig und unterhaltsam sind. Die schaffen es sogar, die gastgebenden Humorprofis wie Oliver Welke oder Erwin Pelzig zum Lachen zu bringen und in ausgelassene Schlagabtausche von Gags und Pointen zu verwickeln. Und das kommt beim Publikum sehr gut an, selbst Anhänger ganz anderer politischer Richtungen finden die Akteure dann sympathisch. Humor und Schlagfertigkeit sind nur aber schwer trainierbar. Wenn man kein Talent hat, sollte man lieber die Finger davon lassen.